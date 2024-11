KK - A gennaio arriverà un difensore: Kiwior primo obiettivo! Per l'attacco c'è Bonny

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Da quando è arrivato Conte è partita la ricostruzione e nel partire sono arrivati sei calciatori nuovi. Per me ne arriveranno due nuovi a gennaio a 4 almeno a giugno. Il Napoli ha aperto un focus per gennaio, serve un centrale di difesa e Manna sta lavorando sodo. L’obiettivo numero uno è Kiwior, sono certo che un centrale arriverà.

Se il Napoli avesse ceduto Osimhen sarebbe arrivato uno tra Singo ed Ebimbe. Il Napoli vorrebbe comprare Bonny a gennaio senza che si scateni un’asta e Conte ha dato due nomi per l’attacco del futuro. Uno è un sogno”.