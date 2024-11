KK - Bonny, l'entourage si esprime così sul Napoli. E a gennaio non si muove

Alessandra Vaccaro, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal: “Ho parlato con l’entourage di Meret, c’è un po’ di distanza per il rinnovo. La distanza non è abissale, ma l’accordo non è stato ancora trovato. C’è, però, ottimismo rispetto a qualche settimana fa quando si pensava stesse saltando il banco. Ho letto delle cifre, con un ingaggio raddoppiato per Meret, invece è trapelato che la richiesta del calciatore sia del 20% in più rispetto allo stipendio che percepisce oggi.

Il rinnovo è abbordabile per il Napoli perchè è consono al tetto ingaggi. C’è anche la possibilità di un rinnovo con opzione, com’è successo l’anno scorso. L’entourage di Meret e Meret sono aperti a qualsiasi possibilità. Vi dico anche una notizia su Bonny, il suo entourage mi ha detto che a gennaio non arriverà al Napoli, ma è più fattibile che si faccia in estate questo affare”.