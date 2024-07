KK - Buongiorno, l'affare non è chiuso del tutto: cosa manca per le firme

vedi letture

Manca davvero poco allo sbarco di Alessandro Buongiorno. L'operazione è quasi conclusa, ma stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli non è ancora chiusa del tutto. I legali del difensore del Torino - riferisce Valter De Maggio - stanno vivisezionando tutta la documentazione inviata dal Napoli.

Al vaglio tutti gli incartamenti sia per quanto riguarda la parte sportiva che per quanto concerne il lato legato ai diritti di immagini. "Sono documenti complicati, per il momento non è ancora concluso l'affare. Quando arriveranno le firme ci potremo sbilanciare", specifica il direttore dell'emittente radiofonica.