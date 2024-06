KK - Conte scende in campo per Di Lorenzo: incontrerà di persona Giuffredi

Cosa ne sarà di Giovanni Di Lorenzo? Negli ultimi giorni se n'è parlato tanto, visto che il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa ne sarà di Giovanni Di Lorenzo? Negli ultimi giorni se n'è parlato tanto, visto che il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione, prima in forza privata in un colloquio con Giovanni Manna e poi pubblicamente, attraverso le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi. Antonio Conte, però, non vorrebbe che il capitano fosse ceduto.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla vicenda nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Per Di Lorenzo scenderà in campo Conte, che parlerà con Giuffredi in prima persona. Si spenderanno anche De Laurentiis e Manna per mettere a posto la situazione. La volontà è che resti a Napoli, è un intoccabile di Conte".