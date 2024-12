KK - Hasa-Napoli, conferme dall'entourage: ecco quando sarà annunciato

Il Napoli è in chiusura per Luis Hasa, centrocampista offensivo cresciuto nella Juventus e oggi in forza al Lecce, dove però sta trovando davvero poco spazio. Arrivano conferme in merito alla trattativa. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso di 'Radio Goal':

"Il Napoli sta chiudendo per Luis Hasa, centrocampista del Lecce. Ci viene confermata dall’entourage del calciatore che trova poco spazio al Lecce. Manna l’ha voluto fortemente perchè lo ebbe nella Next Gen. Il passaggio verrà formalizzato a breve ed annunciato il 2 gennaio".