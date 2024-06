L'Equipe - PSG-Osimhen, pista raffreddata: non è più nei piani di Luis Enrique

Victor Osimhen sembrava essere nel mirino del Psg, ma nelle ultime settimane il club parigino pare aver cambiato strategia per il post-Mbappé.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen sembrava essere nel mirino del Psg, ma nelle ultime settimane il club parigino pare aver cambiato strategia per il post-Mbappé.

L'Equipe a riguardo scrive: "Non appena ci fu l’annuncio dell’addio di Mbappé, i dirigenti parigini avevano fatto trapelare che ci sarebbe potuta essere la possibilità di un arrivo di Victor Osimhen. Ma ora Luis Enrique vuole dare fiducia a Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos per la prossima stagione con la possibilità di vedere Bradley Barcola evolversi da falso nove. Non ci sono quindi mai stati dei contatti ufficiali tra il club e l’entourage del nigeriano. Al momento il Psg è più indietro rispetto ai club inglesi".