Mediaset - Il Napoli aspetta i 120mln di Osimhen per chiudere con il sostituto già scelto

Non si sblocca la cessione di Victor Osimhen. Come scrive Sportmediaset, i 120 milioni di euro della clausola del nigeriano farebbero molto colpo

Non si sblocca la cessione di Victor Osimhen. Come scrive Sportmediaset, i 120 milioni di euro della clausola del nigeriano farebbero molto colpo per poi affondare il colpo su Romelu Lukaku che, da parte sua, sembra già aver scelto di riabbracciare Conte. Non solo la clausola, ma per le società che vogliono Osi c'è pure un ingaggio da 10 milioni di euro: insomma, costi proibitivi anche per chi non ha problemi come Paris Saint-Germain o la Premier League (interessa ad Arsenal e Manchester United). Questo ovviamente escludendo ipotesi arabe, quelle sì senza limiti di spesa, ma che non interessano al giocatore.