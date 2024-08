Mediaset - Lukaku e il Napoli non sono così distanti: oggi vertice decisivo

L'accordo ancora non c'è, ma Napoli e Chelsea non sono così distanti per Lukaku. Molto presto i due club torneranno a incontrarsi e sulla valutazione del cartellino ormai ci siamo: poco più di 30 milioni di euro. Nel summit andato in scena ieri a Londra invece, si sono evidenziate diversità di vedute su formula dell'affare e modalità di pagamento. Questioni non banali ma nemmeno insuperabili. Lo scrive Sportmediaset.