Mediaset - Osimhen può lasciare il Galatasaray a gennaio se arriva uno dei 10 club indicati

vedi letture

Nuova avventura in Turchia con possibilità di salutarsi molto presto, magari già a gennaio qualora dovessero verificarsi le condizioni. Come scrive Sportmediaset, infatti, Osimhen (arrivato ieri in Turchia) ha strappato una promessa dal Galatasaray.

di poter lasciare la Turchia già a gennaio nel caso bussi alla porta un top club tra dieci indicati dallo stesso giocatore. Insomma, un legame partito fortissimo quello col Gala ma che lo stesso Osimhen non promette essere "per sempre": la sua speranza è quella di rientrare al più presto in una delle leghe europee più importanti per giocare la Champions.