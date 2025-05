I primi nomi per il mercato: piacciono due difensori e tre centrocampisti

Il Napoli dovrà lavorare parecchio sul mercato. Si va incontro infatti a un'estate con tanti movimenti sia in entrata che in uscita e il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato. Diversi i nomi al vaglio della dirigenza partenopea, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“In difesa piace Beukema (Bologna), occhio al ritorno di fiamma per Kiwior (Arsenal). In mezzo al campo, in caso di addio di Anguissa il Napoli dovrà cercare una nuova mezzala di livello. Lewis Ferguson e Davide Frattesi sono profili che piacciono, come Florentino Luis del Benfica".