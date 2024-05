Radio Marte - Ci siamo per Manna: il nuovo ds ha già preso casa a Napoli

Giovanni Manna è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli, mettendo fine alla sua esperienza con la Juventus.

Giovanni Manna è pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli, mettendo fine alla sua esperienza con la Juventus. Ora che i bianconeri hanno di fatto chiuso la stagione, con la qualificazione in Champions League in tasca e la Coppa Italia sollevata mercoledì, l'attuale vice di Cristiano Giuntoli è in procinto di trasferirsi alla corte di Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riferito da Radio Marte, nella giornata di ieri i suoi familiari hanno individuato un appartamento a Napoli. La moglie e la mamma del prossimo d.s. del Napoli erano in città ed hanno fatto la loro scelta, scegliendo la casa per la prima esperienza da direttore sportivo in una big di Manna.