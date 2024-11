Rai - Juan Jesus verso l'addio: ha opzioni in Brasile e l'agente è lo stesso di Osimhen

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: "Prendere per prendere tanto vale tenersi Juan Jesus e Rafa Marin. Non penso che il nome di Bijol sia un nome spendibile sul mercato, non credo rientri nei piani tattici di Conte e non è un giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla difesa.

Juan Jesus ha delle opzioni in Brasile, il suo agente tra l'altro è lo stesso di Osimhen. Se oggi parli con l'Arsenal ti spara 25-26 milioni per Kiwior, anche perché è la prima alternativa a Gabriel. Se Arteta dovesse dire di sì dovrebbe quindi anche prendere un sostituto".