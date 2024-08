Rai - Lukaku, il Chelsea abbassa le pretese ma non c'è (ancora) Osimhen nell'affare

L'avvicinamento al debutto in campionato a Verona non ha ancora regalato ad Antonio Conte i rinforzi attesi. Il tecnico del Napoli ha avuto in ritiro Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, un bel punto di partenza, poi però è arrivato lo stallo per la cessione di Osimhen che non ha aiutato a completare l'opera.

Secondo quanto riferisce il Tgr Campania, però, il direttore sportivo Manna tornerà da Londra con maggiore fiducia anche se senza i contratti in tasca: non quello di Lukaku, almeno, perché il Chelsea sembra aver abbassato le pretese, non abbastanza da chiudere lo scambio con il nigeriano. Così al Bentegodi Raspadori si adatterà nel ruolo di punta. Gilmour, invece, sembra più vicino con i 12 milioni da versare al Brighton. Andrà a potenziare il centrocampo, ma difficilmente già domenica.