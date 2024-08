Rai - Lukaku, l'annuncio non arriverà oggi: ultima fase di trascrizione e diritti d'immagine

vedi letture

Nel corso di Rai News 24, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha aggiornato le ultime notizie riguardanti Lukaku e non solo: "Non sono previsti tweet in giornata per Lukaku. Non lo consentiranno le tempistiche contrattuali. Vanno definiti i diritti di immagine e trascritti gli accordi legati alla rivendita (che avranno vari step). Il Napoli conta di chiudere tutto al più presto. Ma il più è fatto, il resto è carta bollata.

Stamattina ha lasciato Londra l'agente di Lukaku Pastorello; destinazione Marsiglia per altri suoi affari. Manna proverà a chiudere due centrocampisti. Gilmour e McTominay. No alla Roma per Zalewsky e Bove. Ngonge può andare via senza contropartite tecniche. L'esterno gradirebbe la Lazio ma Lotito deve prima vendere. Fatta per Cheddira all' espanyol. Napoli orientato a dare il suo assenso agli spagnoli".