Podcast Rai, Paganini: "Lang può andar via, il Napoli pensa anche a Chiesa"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Cosa si aspetta dal mercato? "Ho parlato con Pierpaolo Marino, lui dice che sarà un mercato intrigante. Tutte le squadre, anche di vertice, anche se è un mercato di riparazione, interverranno. Tutte faranno qualcosa, dalla Roma alla Juve, dal Napoli al Milan. Vedremo un po' di adrenalina e clamorosi ritorni, come Zirkzee. E poi c'è anche Chiesa, oltre a Raspadori".

Il futuro di Dybala? "Io ho la sensazione che Gasperini spinga per il rinnovo, perché si è esposto. Il problema è quello dei soldi. Vedremo quando si siederanno a un tavolo cosa si farà. Lui ha già dimostrato che vuole rimanere qui, la volontà sua è quella di rimanere a Roma, ma deve esserci anche la Roma che gli va incontro. Ma la Roma deve gestire anche il caso Pellegrini. Gasperini vuole un attaccante di peso, con Dovbyk e Ferguson che non hanno dato garanzie. Piuttosto che nessuno, logico che lui vuole tenersi Dybala, che fa comunque la differenza".

Chiesa-Juve, è possibile il ritorno? "C'è la Juve ma anche il Napoli. La priorità del Napoli è il centrocampo, ma va valutata la situazione di Lang, che vuole più spazio e potrebbe andare via. Così come la situazione di Lukaku e Lucca. Quella di Lucca è particolare, un investimento importante che va riscattato. Chiesa? Tutto fa pensare che se andrà via vada alla Juve, ma Conte e Manna lo stimano".