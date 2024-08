Rai, Paganini: "Marotta ci proverà da subito per Chiesa, a meno che non vada al Napoli"

Federico Chiesa è fuori dal progetto Juventus e quindi in uscita dal club bianconero. Sull'attaccante della Nazionale, in scadenza di contratto a giugno, in Italia sembrano esserci due club interessati Napoli e Inter.

Paolo Paganini, giornaista Rai, riferisce le ultime sul futuro del classe '97 su X: "Sempre a proposito di Chiesa dalla vicina Forte dei Marmi (di livello) mi dicono che Arnautovic dovrebbe tornare al Bologna a quel punto, a meno che Chiesa non vada al Napoli per Raspadori, Marotta proverà a trovare subito un accordo con Giuntoli".