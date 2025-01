Rai - Questione difensore: due nomi accostati al Napoli sono da smentire

Rai - Questione difensore: due nomi accostati al Napoli sono da smentire

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, parla del Napoli al Tg Sport della ricerca del difensore da parte del club azzurro: "Sul difensore al momento c'è calma piatta. Smentito l'interesse del Napoli per Christensen del Barcellona e per Kristensen (Udinese) mentre per ora l'Empoli fa muro per Ismajli, ma fino ad oggi non c'è stato affondo col club toscano.