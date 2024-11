Rai - Simeone-Torino, discorso aperto per gennaio: già individuato il sostituto

Paolo Paganini, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il vero valore aggiunto del Napoli è Antonio Conte che sa trasmettere in maniera giusta la carica agonistica, oltre che è bravo a prendere i giocatori e li mette al posto giusto. Mercato di gennaio? E’ un Napoli che si sta guardando intorno per un difensore, i nomi li abbiamo fatti. L’idea di un difensore ce l’ha, il discorso Simeone-Torino è sempre in piedi.

Il Napoli guarda al futuro e guarda a Bonny del Parma, ma questa è un’operazione più per giugno, poi se a gennaio Simeone andasse via a gennaio potrebbero cambiare le cose. Finestra di mercato a giugno? Il mercato si accende nella prima settimana di luglio, poi ha una fase di stanca per poi riaccendersi negli ultimi dieci giorni intorno a fine agosto. La parentesi di giugno è legata al Mondiale per Club, ma potrebbe essere un motivo di incitazione per tutto il movimento”.