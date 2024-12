Rai, Venerato: "Raspadori non andrà alla Juve. Scambio con Pellegrini? La risposta di Napoli e agente"

vedi letture

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del futuro di Giacomo Raspadori: "Raspadori non andrà alla Juventus. Se si parla invece di un’operazione con la Roma, che a breve perderà Dybala, è da vedere. Se arrivasse invece una offerta all'estero so per certo che verrebbe ceduto. Un po’ di cash, 20-25 milioni, verrebbero accettati nell'immediato ma al momento nessuno li dà. La Juventus si è mossa attraverso agenti, non risultano vertici tra i dirigenti della Juve e quelli del Napoli.

Scambio Raspadori-Pellegrini? Mi è stato smentito dal Napoli e l'agente nemmeno mi ha confermato telefonate da De Laurentiis o Manna.

Scambio con Mancini? L’agente Beppe Riso vanta buoni rapporti col Napoli, ma la Roma non lo regala. La valutazione è quasi come quella di Raspadori, si parlerebbe di uno scambio quasi alla pari. Al momento è fantamercato. Raspadori non è incedibile, anche se alla Juve non lo daranno".