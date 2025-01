Ultim'ora Relevo - Fazzini, nessun accordo con la Lazio: Empoli e Napoli in contatto costante

Il Napoli si è inserito nella corsa a Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo classe 2002 cresciuto ed esploso all'Empoli. Sul giocatore c'è anche la Lazio, che sembra in vantaggio, gli azzurri si sono inseriti con decisione. Le ultime arrivano da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo: "Fazzini-Lazio, non c’è accordo tra club. In questo momento l’Empoli è in contatto costante con il Napoli. Dialoghi in corso".

