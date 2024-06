Relevo - Rafa Marin, accelerata in 7 giorni: Manna ha un asso nella manica

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il nome nuovo per il Napoli è quello di Rafa Marin, difensore centrale del Real Madrid che ha giocato nell’ultima stagione con l’Alaves, è un classe 2002. A fine maggio abbiamo verificato questa notizia insieme ai colleghi di Relevo e ci hanno confermato il forte interesse da parte del Napoli che lo considera un passo avanti rispetto ad Hermoso. C’è più di un interesse per Rafa Marin.

Il Real Madrid proverà a mantenere un contro riscatto com’è usuale fare nelle operazioni che riguardano i giovani. Anche Jimenez che è stato riscattato dal Milan ha un contro riscatto a favore del Real. Mi parlano di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Non so se l’affare andrà in porto in questi giorni, però mi aspetto un’accelerata nei prossimi sette giorni. Un dettaglio che posso aggiungere è che che ci sono degli ottimi rapporti tra Manna e l’entourage di Marin. Una delle operazioni che fu chiusa da Manna fu quella di Yildiz che ha gli stessi agenti di Marin”.