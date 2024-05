Repubblica - Conte-Napoli, c'è l'accordo: ADL vuole chiudere e organizzare super presentazione

Sono giorni cruciali per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Sono giorni cruciali per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ne parla il quotidiano Repubblica, nella sua edizione on line: “L’accordo economico è stato trovato sulla base di un triennale da 9 milioni a stagione, più 1 di bonus in caso di vittoria del campionato. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è chiudere la trattativa entro il 2 giugno, per poi organizzare la presentazione del tecnico leccese in grande stile”.