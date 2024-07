Repubblica - Il Napoli guarda in casa Milan per il centrocampo: piace il 2002 Musah

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Due colpi sono già ufficiali, Spinazzola e Rafa Marin, un altro quasi, Buongiorno, e poi ci si dedicherà anche alle cessioni per la necessità di sfoltire l'organico. Ma i colpi in entrata non sono di certo terminati.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte vorrebbe altri tre colpi. Nel mirino degli azzurri, oltre a Lukaku e Dorgu, c'è anche Yunus Musah, classe 2002 del Milan, che potrebbe arrivare come potenziale rinforzo per il centrocampo.