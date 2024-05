Repubblica svela il sogno di Conte per l'attacco: non è Lukaku

Come scrive il quotidiano Repubblica, il mercato di Manna partirà dalla cessione di Osimhen che ha rimediato un infortunio in nazionale

In apprensione pure Psg e Chelsea, che sono in pole position per l’acquisto dell’attaccante mascherato. Il Napoli però spera che non ci siano complicazioni e pensa già al sostituto. Il prestito di Lukaku è un’ipotesi concreta, Conte sogna invece lo svedese Viktor Einar Gyökeres.