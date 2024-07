Rpn - Il Torino ha chiesto Cheddira: no del Napoli, a Conte piace e vuole valutarlo

vedi letture

Più probabile l’uscita di Simeone, che chiede una maglia da titolare dopo due anni vissuti da subentrante.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Torino ha chiesto informazioni per il cartellino di Walid Cheddira. Durante le trattative per Buongiorno, i granata hanno sondato la disponibilità del Napoli circa una cessione dell’ex Bari e Frosinone. Secco no degli azzurri: Conte vuole valutarlo attentamente in ritiro e ha posto momentaneamente un veto sulla sua cessione.

Il marocchino ha caratteristiche che piacciono al tecnico leccese e proverà a giocarsi le sue carte per una permanenza in azzurro. Più probabile l’uscita di Giovanni Simeone, che chiede una maglia da titolare dopo due anni vissuti da subentrante. Ricordiamo che sul Cholito c'è la Lazio, alle prese con la sostituzione di Ciro Immobile.