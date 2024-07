Sky - Brescianini appena esce Gaetano: riflessioni sul sostituto di Lindstrom

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato anche del Napoli di Antonio Conte:

"Il Napoli continua nella sua campagna di rafforzamento. Osimhen a parte (con Lukaku peraltro si sta definendo tutto: triennale da 6 milioni di euro a stagione più premi e la strategia per portarlo via dal Chelsea è offrire comunque meno rispetto ai 35 milioni che chiede in prima istanza il club inglese) continua l’interesse per Brescianini del Frosinone: appena esce Gaetano (destinazione Cagliari) si affonderà per lui. Nel frattempo Lindstrom andrà all’Everton (per un prestito da 3 milioni e un diritto di riscatto a 22) e continua la trattativa con il Rennes per Ostigard. Poi il Napoli deciderà come sostituire Lindstrom: se facendo un “colpo” o un giocatore meno caro ma sempre con alto tasso tecnico.