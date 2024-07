Ultim'ora Sky - Cessione Osimhen, dal 17 luglio si apre un'opportunità

Nel corso di Sky Sport 24, la giornalista Sky Valentina Mariani ha parlato della situazione Osimhen

Nel corso di Sky Sport 24, la giornalista Sky Valentina Mariani ha parlato della situazione Osimhen: “La volontà del Napoli è quella di cedere Osimhen. Al momento non è ancora arrivata una proposta che possa avvicinarsi a quanto chiede il Napoli, la clausola rescissoria da 130mln di euro.

Magari un’offerta potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, in questi giorni la Saudi League sta mettendo a posto i tesoretti che avrà a disposizione per il mercato. Dal 17 luglio aprirà ufficialmente il mercato del campionato saudita, quindi l’Arabia potrebbe essere un’opportunità. Però non è detto che l’opportunità possa arrivare solo da lì, perché magari pescano un attaccante dalla Premier, si libera un’altra casella e Osimhen potrebbe prendere la direzione dell’Inghilterra. Potrebbe esserci un vero domino di attaccanti che al momento non c’è".