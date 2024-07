Sky - Conte conosce bene Greenwood: è un'opportunità che vuole sondare

"Il Napoli continua a investire sul mercato, segno che il presidente vuole rilanciare il progetto legato ad Antonio Conte".

Mason Greenwood è un nome che è tornato caldo per il Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, si tratta di un'occasione di mercato che il Napoli vuole sondare, dal momento che Antonio Conte lo conosce bene e rappresenterebbe sicuramente un colpo importante. Lo riferisce Massimo Ugolini:

"Il Napoli continua a investire sul mercato, segno che il presidente vuole rilanciare il progetto legato a Conte. Oggi in campo si è fatto sentire parecchio l'allenatore. Era un po' di tempo che non si vedeva un lavoro così sulla parte atletica. Palese la volontà del Napoli di rilanciarsi in maniera prepotente".