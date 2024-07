Sky - Di Lorenzo e Kvara restano, Napoli chiaro col georgiano: ha due scelte

Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskheliia resteranno a Napoli. Per Kvara il Napoli ha chiuso la possibilità di cessione in questa finestra di mercato, ora capire se il georgiano rinnoverà o no.

Il Napoli ha detto chiaramente a Kvara e all'agente che ci sono solo due possibilità: restare con l'attuale contratto da 1,5 milioni a stagione o rinnovare con l'adeguamento. Non esiste una terza opzione, poi ci sarà da capire se il mercato in uscita del Napoli possa cambiare se non ci fosse l'offerta giusta e la cessione di Osimhen. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.