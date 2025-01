Sky - Dorgu, il Man United insiste per averlo subito: intensificati i contatti

Il Manchester United continua il lavoro per assicurarsi Patrick Dorgu, promettente terzino classe 2004 di proprietà del Lecce. Il giovane talento danese è uno degli obiettivi principali di Ruben Amorim, e i Red Devils stanno intensificando i contatti con il club salentino per definire i dettagli di un possibile accordo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, già nei giorni scorsi gli intermediari del Manchester United hanno incontrato il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, e il presidente Saverio Sticchi Damiani a Milano, per discutere dell’operazione.

Il Manchester United non ha intenzione di mollare la presa e continuerà a spingere nelle prossime settimane per portare Dorgu a Old Trafford. Restano da definire alcuni dettagli economici per chiudere l’affare, ma la trattativa sembra entrare sempre più nel vivo.