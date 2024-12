Sky - Hasa, si lavora col Lecce per inserire una contropartita: due i nomi

Il Napoli piomba su Luis Hasa, classe 2004 cresciuto alla Juventus, oggi di proprietà del Lecce. Relevo fa sapere che il colpo sarebbe già in chiusura, mentre secondo Sky Sport ci sono ancora delle cose da sistemare, una non di poco conto: una possibile contropartita.

Questo è quanto scrive Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato dell'emittente satellitare: "Napoli in trattativa per Luis Hasa. Si lavora con il Lecce per inserire Zerbin o Rafa Marin come contropartite", si legge sul suo account X.