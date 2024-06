Sky - Il Napoli accelera per Spinazzola: oggi possibile incontro con gli agenti

Il Napoli sta accelerando nella trattativa per Leonardo Spinazzola:già nella giornata di domani potrebbe avere luogo un summit coi suoi agenti

In questa sessione di mercato il Napoli sta guardando con interesse anche ad alcuni parametri zero. Oltre a Mario Hermoso, per il quale i discorsi vanno avanti da un bel po', l'ultimo svincolato finito nel mirino degli azzurri è Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro sta accelerando nella trattativa.

Infatti già nella giornata di oggi potrebbe avere luogo un summit tra la dirigenza azzurra e gli agenti di Leonardo Spinazzola. Non si tratta ancora un incontro decisivo, ma le parti si siederanno al tavolo per iniziare a valutare i primi aspetti contrattuali. Infatti il Napoli non dovrà passare dalla Roma visto che il giocatore si svincolerà il prossimo 30 giugno.