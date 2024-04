Sky - Il Napoli non ha ancora preso una scelta definitiva sull’allenatore: la situazione

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Per me il balletto degli allenatori già c'è anche perché il Milan, per esempio, non decide sul futuro dell'allenatore in una sola partita. Lo stesso farà l'Atalanta anche perché il connubio con Gasperini ha funzionato alla grande in questi ultimi anni. In chiave Napoli, Conte è libero ma è quello più difficile perché ha uno stipendio importante, necessiterebbe di un supporto importante della società in termini di calcio mercato, perché bisognerebbe rivoluzionare l'aspetto tattico della squadra ma è chiaramente un obiettivo che il Napoli sogna.

Italiano è quello che potrebbe liberarsi più facilmente nell'ambito dei contratti in essere. Oggi il Napoli è la grande a cui mancherà l'allenatore. Perché la Roma ha annunciato il prolungamento di contratto con De Rossi e la Juve potrebbe ritrovare Allegri o fare spazio a Thiago Motta. Ovviamente il Napoli la sua scelta definitiva ancora non l'ha fatta. Se sia più vicino Conte o più lontano Italiano io non lo so. Per me Conte può decidere anche domani di firmare col Napoli. Con Italiano oggi non si può firmare perché ci sono ancora diversi traguardi da raggiungere oppure onorare. Così come Pioli, Gasperini e altri che sono concentrati sul finale di stagione”.