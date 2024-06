Sky - Kvara concentrato sulla Georgia, per il Napoli non si tocca: dal PSG nessuna offerta ufficiale

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha aggiornato sulla situazione Kvaratskhelia.

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha aggiornato sulla situazione Kvaratskhelia: "Il giocatore ha dimostrato di essere impermeabile alla tensione e al botta e risposta tra il Napoli e il suo agente. E’ concentrato sull’avventura della sua nazionale in Germania, ha fatto sapere a Conte di essere orgoglioso di essere allenato da uno dei più grandi allenatori in circolazione. Poi, però, sono arrivate le parole del procuratore: ‘Vogliamo lasciare Napoli’. Parole probabilmente dettate anche dalla difficoltà nel trovare un’intesa o addirittura di trovare un vero faccia a faccia per trovare un prolungamento e adeguamento contrattuale. Sappiamo che Kvaratskhelia guadagna 1.2mln all’anno, che per quello che ha fatto è un ingaggio al di sotto quello che potrebbe avere dal Napoli, da questo punto di vista il presidente è stato chiaro: vorrebbe farlo diventare il giocatore più pagato della rosa, ma anche da altri club.

Offerte ufficiali, da quello che ci risulta, non sono arrivate. Ci sarebbe l’intenzione del PSG a spendere una cifra monstre, 100mln di euro. Ma questo punto di vista il Napoli è stato assolutamente irremovibile: Kvara non si tocca, verrà adeguato e prolungato qualora ci fosse l’intenzione da parte dell’entourage di mettersi a tavolino e discutere. Legettima la richiesta, dopo due anni ad ottimo livello, di chiudere al più presto la situazione. Ovviamente il Napoli farà di tutto per evitare si vada ad una frattura insanabile”.