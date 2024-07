Sky - Kvara-Napoli, ora testa al rinnovo: spunta la possibile data

vedi letture

Terminato l'Europeo di Khvicha Kvaratskhelia, ora con il Napoli è al lavoro per trovare una nuova intesa sul rinnovo. Tentato dalle sirene parigine ma blindato da Antonio Conte, ora l'attaccante georgiano avrà la testa al prolungamento di contratto con il club azzurro. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, c'è già un possibile quadro sui dettagli e sulla data.

La trattativa verterà sul prolungamento e adeguamento del contratto in scadenza nel 2027, con l'ingaggio che attualmente ammonta a 1,4 milioni di euro anunui. Il Napoli cercherà di andare incontro alle richieste di Kvaratskhelia avendo la ferma intenzione di trattenerlo, è stata infatti già rifiutata un'offerta di 100 milioni di euro dal Paris Saint Germain. Si farà il massimo per trovare l'accordo col georgiano entro il nove luglio, in modo da poter iniziare il ritiro a Dimaro in un clima quanto quanto più sereno possibile.