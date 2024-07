Sky - Lukaku non esclude il Milan, ma per ora dà priorità al Napoli di Conte

Oggi Romelu Lukaku, a Bruxelles, ha fatto il punto con il suo entourage sul suo futuro.

Il Napoli e Antonio Conte continuano ad avere un posto speciale nella testa del belga, quasi una corsia prioritaria. A riferirlo è Sky Sport.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, nel corso di 'Calciomercato l'originale’, il centravanti ex Roma non esclude le altre piste, ad esempio il Milan, ma ad oggi il club azzurro continua ad essere l’opzione in cima alla lista per lui.