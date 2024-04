Sky - Manna-Napoli, è fatta! Accordo fino al 2029: arriva la firma. E c'è un allenatore in pole

Aurelio De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo

Il Napoli comincia a gettare le basi per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha raggiunto negli scorsi giorni un accordo verbale con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo. Per il ds ora si attende la firma. Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano, che a fine stagione saluterà la Fiorentina. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Il giornalista di Sky Sport ha aggiunto: "Aurelio De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione. L'attuale direttore sportivo è Meluso, sul quale c'è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. Giovanni Manna firmerà un contratto per cinque anni".