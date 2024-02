Sky, Marchetti: "Il Napoli spenderà più di tutti! Zirkzee? ADL avrà già sentito il Bologna"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "In difesa non credo che il Napoli sia stata l'unica società nel mondo a trovare difficoltà a prendere un giocatore sul quale investire. Tutti hanno cercato il difensore centrale, ruolo nel quale c'è carenza, e chi ce l'ha lo valuta molto. Il Napoli sicuramente è la società che potrà spendere più soldi di tutti visto che la scorsa stagione è stata quella che si è chiusa con l'utile più alto della storia del calcio italiano. Quindi la società potrà programmare la propria stagione indipendentemente dagli introiti della Champions ma se il Napoli vuole tornare ad essere protagonista in Italia e in Europa, soprattutto se dovesse partire Osimhen, ci deve essere la capacità di rendere la squadra complessivamente più forte.

Non so se De Laurentiis abbia parlato di Zirkzee col Bologna ma penso di si perché il presidente del Napoli fa tante telefonate. Bisogna però capire che tipo di concorrenza ci sarà perché se arrivano le grandi di Europa sul calciatore alla fine è come se decidesse lo stesso Zirkzee. Credo che la prossima estate sia lui l'uomo di mercato per l'Italia”.