Podcast Sky, Marchetti: "Mai creduto che avrebbero pagato la clausola di Osimhen"

Durante L'Editoriale di TMW Radio Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato anche del mercato del Napoli.

Napoli, si cambia strategia per Osimhen?

"La clausola è solo un'indicazione di prezzo, non ci ho mai creduto che sarebbe stata utilizzata. Il problema è che PSG e Napoli ora non hanno dialogo, la situazione spinge il Napoli e le altre squadre interessate a cercare soluzioni alternative, che non sono le favorite dal club e dal giocatore. Ma possono essere delle buone exit strategy, vedi il Chelsea. Osimhen non giocherà nel Napoli il prossimo anno, da qui si deve partire per capire come muoversi".