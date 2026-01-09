Sky, Marchetti: "Manna ha fatto tante telefonate per sistemare un reparto specifico"
Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato delle possibili manovre del Napoli in attacco intervenendo al microfono di Radio Marte: “Lucca è in uscita e la strategia del Napoli è proprio quella di cederlo per poi andare su un altro attaccante a gennaio. Il direttore sportivo Manna ha fatto numerose telefonate, in questi giorni, per cercare di capire chi possa muoversi.
Su Lucca ci sono interessamenti di varie squadre, su tutti il Nottingham ed il Benfica. Al suo posto avanza la candidatura di Ferguson, che non dispiace a Conte e che, rispetto a Dovbyk, sarebbe subito disponibile.
