Podcast Sky, Marchetti: "Osimhen impedisce di fare mercato. Lukaku? Non c'è accordo col Chelsea"

A TMW Radio è arrivato il momento de L'Editoriale e oggi tocca a Luca Marchetti di Sky Sport.

Napoli, Conte già in silenzio stampa e ancora con il caso Osimhen:

"Conte è un grande acceleratore per le squadre ma può non bastare. C'è bisogno di completare la rincorsa iniziata con Conte per colmare il gap che lo scorso anno c'è stato con le altre. Il problema di Osimhen è grande, impedisce al Napoli di fare mercato. Si sta cercando di capire se si può far arrivare prima Lukaku, ma ci sono difficoltà. Non c'è ancora accordo fra Napoli e Chelsea e non ci sono quei soldi che servono per l'affare. E poi serve completare la rosa con altri colpi. Il mercato non è finito per il Napoli. A Conte si chiede di essere competitivo ma servono anche le risorse per esserlo, delle alternative oltre a dei titolari validi. E non sarà semplice. Il Napoli negli 11-12 c'è, ma manca il resto. Oggi la Juve è a metà di una rivoluzione, forse ci sono più giocatori fuori che quelli a disposizione".

Le uscite di Gaetano e Cajuste possono sbloccare qualche entrata?

"Sì, poi magari può uscire Natan in prestito, lo cercano Empoli e Parma. Poi vedremo cosa pensa Conte degli esterni. L'alternativa di Spinazzola è Olivera, che può essere contato anche nei tre dietro, dall'altra parte c'è Di Lorenzo con Zerbin e Mazzocchi. Poi vedremo anche davanti il destino di Politano, Simeone, ma se dovessero uscire Gaetano, Cajuste, Folorunsho, servono almeno due ingressi in mezzo al campo".