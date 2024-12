Sky - Napoli, quali sono i regali sotto l'albero? Ecco i desideri di Conte

vedi letture

Torna il calciomercato: si parte il 2 gennaio e Sky Sport traccia gli obiettivi delle big del nostro campionato. In casa Napoli, dopo l'infortunio di Buongiorno, la prima richiesta di Antonio Conte è un difensore. Il nome di Danilo è sempre in pole position ed è quello che convince maggiormente per caratteristiche tecniche, per l'esperienza e per duttilità.

Per il centrocampo 3 nomi

Conte non solo vorrebbe rinforzare la rosa, ma prendere anche dei giocatori che possano farsi sentire all'interno dello spogliatoio. Lorenzo Pellegrini interessa, ma la sua operazione (così come quella di Danilo) è legata a Raspadori: uomo mercato azzurro, sta trovando poco spazio con il club che sta decidendo se cederlo o meno a gennaio. I club interessati all'attaccante sono appunto Roma e Juventus: i bianconeri dovrebbero inserire nell'operazione un conguaglio economico a favore del Napoli o un altro calciatore, che potrebbe essere Fagioli; i giallorossi, invece, potrebbero proporre uno scambio secco tra i due, ma Pellegrini percepisce un ingaggio pesante e bisognerebbe trovare una soluzione. Un'altra opportunità è Matic: potrebbe tornare in Serie A e interessa anche alla Fiorentina.

Si lavora a uno scambio con il Cagliari

Discorsi in corso tra Napoli e Cagliari per un possibile scambio tra Caprile e Scuffet. In questo modo il portiere azzurro, attuale vice di Meret, potrebbe trovare spazio e continuità in Sardegna, mentre Conte avrebbe a disposizione un portiere già esperto per la categoria.