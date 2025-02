Sky - Okafor ha qualche chilo di troppo: ecco quanto ci vorrà per averlo pronto

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Di Okafor, in questi giorni, se ne è colto il potenziale. E' un giocatore che, in quel primo tempo e poco più dell'amichevole col Giugliano, ha mostrato, come anche successivamente negli allenamenti, di avere gamba, strappo, cambio di passo.

Noah può farti male nell'uno contro uno, saltando l'avversario, rientrando e mettendola dentro con facilità. Dal punto di vista atletico, però, c'è da lavorare. Dipenderà da lui: due, tre settimane... Ha una struttura muscolare possente e c'è attenzione. Anche dal punto di vista alimentare c’è grande rigore, come per tutti. Per essere utile e funzionale, deve perdere qualche chilo".