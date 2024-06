Sky - Osimhen allo United con Greenwood contropartita? Non è percorribile: il motivo

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli: “Erede Osimhen? Il Napoli ha chiesto informazioni su Greenwood, si è iscritto alla corsa per l’attaccante ma lo scambio attualmente non è ipotesi percorribile a meno che il Manchester United non mostri un interesse concreto verso Osimhen, che non ha ricevuto alcuna offerta dal club inglese.

Il valzer degli attaccanti non è ancora iniziato, il mercato aprirà ufficialmente solo tra una settimana, a rallentare le operazioni anche l’Europeo e la Coppa America. Finora si sono registrati tanti movimenti per le panchine, la Serie A ha cambiato molti allenatori, solo poi ci si concentrerà sul mercato”.