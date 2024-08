Sky - Osimhen, niente Psg: si riaccende l'interesse dell'Arabia Saudita

Il Napoli spinge per Romelu Lukaku anche con una nuova formula con obbligo di riscatto per strappare il sì del Chelsea. Il club partenopeo sta provando a forzare i tempi anche se per Victor Osimhen al momento non si registrano passi in avanti e la sua situazione resta al momento bloccata.

Secondo Sky Sport, per il nigeriano al momento non ci sono passi avanti con i Blues o il PSG (come riportano dalla Francia, nonostante l'infortunio di Goncalo Ramos). C'è di nuovo, invece, qualche interesse dall'Arabia Saudita, ma va capita la volontà del giocatore di aprire a quel tipo di mercato.