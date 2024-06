Sky - Osimhen, non si sblocca l'addio: big frenate anche dall'ingaggio alto

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione di Victor Osimhen: i top club sono frenati dal suo stipendio così alto

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione di Victor Osimhen. Il nigeriano era ormai dato per partente già nel corso della stagione, lui stesso aveva affermato che sarebbe andato via, ma adesso la sua cessione sembra essere una situazione dagli sviluppi non molto facili. Stando a quanto riportato da Sky Sport, c'è un altro aspetto in particolare che sta frenando anche solo l'approccio al giocatore da parte di altri club.

Victor Osimhen ha infatti rinnovato con il Napoli nell'anno corrente ad un ingaggio di circa 10 milioni di euro, la società azzurra è venuta a patti col giocatore per evitare di perderlo a zero poi. Eppure è proprio questo rinnovo il motivo di tanta freddezza nelle trattative: i top club sono frenati dal suo stipendio così alto. In fase di trattativa risulta difficile negoziare con un calciatore che guadagna già cifre elevate, per questo motivo bisognerà aspettare ancora molto prima di capire se effettivamente una big si farà avanti per acquistare Osimhen.