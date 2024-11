Sky - Rinnovo Kvara, il nodo non è l'ingaggio: ecco su cosa si tratta

Il giornalista Sky Francesco Modugno – intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero – ha parlato della gara che il Napoli disputerà contro la Roma domenica alle 18:00. Queste le sue parole riportate dal comunicato stampa: "Atalanta? Una squadra che può seriamente lottare per lo Scudetto: ha una struttura societaria, lo stadio, una continuità tecnica importante e una rosa di qualità. Roma? Non sarà un impegno facile per il Napoli. La classifica attuale certamente non rispecchia il valore della squadra, poi c'è da considerare anche il fattore del nuovo allenatore. Ranieri è una persona che conosce molto bene l'ambiente giallorosso e può dare una scossa mentale.

Rinnovo Kvara? Non penso che la questione sia legata all'ingaggio. Il primo problema è la clausola rescissoria: i procuratori del calciatore la vogliono di 80 mln ma il Napoli ritiene sia troppo bassa, poi c'è una questione legata alle commissioni dove c'è una visione differente tra le parti. Ci sono poi tanti altri aspetti che rendono articolata la trattativa. C'è la volontà del Napoli di adeguare il contratto, ma anche le ambizioni e le legittime aspettative tecniche di un calciatore. Da un punto di vista imprenditoriale, lo sforzo del club c'è: si parlerebbe di un ingaggio triplicato".