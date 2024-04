Sky, Ugolini: “Squadra svuotata, serve un allenatore di spessore. L’identikit porta a due nomi”

"Un altro equivoco che deve essere chiarito è che il 4-3-3 non può essere considerato un dogma invalicabile".

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intevenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "Manna quando arriverà dovrà capire quale giocatore può dare ancora qualcosa a questo Napoli. Vanno rimessi in discussione anche dei giocatori che sembrano dei totem, non ci sono più intoccabili.

Un altro equivoco che deve essere chiarito è che il 4-3-3 non può essere considerato un dogma invalicabile. Dico questo pensando alla scelta del nuovo allenatore, perché questa è una squadra che va rifondata ma la società ha determinate peculiarità. Non c’è la figura del direttore generale. Il direttore sportivo avrà mani libere, ma nel ‘deserto’ di Castel Volturno dovrà interfacciarsi direttamente con la proprietà. Quindi a mio parere servirà anche un allenatore che non dico sia un manager, ma abbia una statura e uno spessore tali da lavorare bene imponendo anche le proprie decisioni ai piani alti. Questo porta a due identikit: Conte e Pioli.

Italiano? E’ un profilo che il Napoli ha sondato, credo che possa rappresentare l’espressione della volontà presidenziale in determinato momento. Due mesi fa questa squadra, dopo aver avuto dei problemi, stava dando dei segnali di recupero e si poteva lavorare su questo gruppo. Mi sembra che gli ultimi risultati, quello che ha detto anche Calzona ieri, diano un quadro diverso. E’ una squadra svuotata, che dovrà essere ripensata profondamente”.