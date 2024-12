Sky - Zerbin, un solo minuto quest'anno: c'è un club di A per gennaio

Il Venezia guarda in casa Napoli per rinforzare la rosa e ha messo gli occhi su Alessio Zerbin, attaccante classe 1999 della squadra guidata da Antonio Conte. Nella stagione in corso di Serie A, Zerbin ha collezionato una sola presenza: un minuto di gioco contro il Milan il 29 ottobre, in una partita vinta dal Napoli per 2-0 contro la formazione allenata da Paulo Fonseca. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il proprio sito ufficiale.

