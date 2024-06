Sportitalia - Buongiorno-Napoli: c'è accordo di massima, ma Cairo gioca al rialzo

Manuel Parlato, giornalista ed esperto di mercato Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La conferenza stampa sarà importante per capire le prime emozioni, poi penso che si concentrerà sulle situazioni del mercato in uscita. Il mercato è come se non fosse ancora iniziato, secondo me dobbiamo un po’ aspettare, ci sono gli Europei e la Copa America.

Osimhen? Per una trattativa del genere è chiaro però che c’è una spada di Damocle che pesa sulla stagione di Osimhen, e un ingaggio alto di 10mln di euro sia per la squadra che lo deve prendere che per il Napoli, che deve sedersi a tavolo con Kvaratskhelia. Se il rinnovo di Kvara è stato troppo rimandato? Stiamo parlando di una gestione vecchia, post scudetto, che non ha funzionato. Adesso c’è una rifondazione non solo dal punto di vista economico ed aziendale, ma anche di alcuni reparti. Il primo secondo me è la difesa: Rafa Marin è un colpo importante. Il Napoli poi ha praticamente già l’accordo con Buongiorno, ma è una trattativa complicata perché Cairo gioca sempre a rialzo”.